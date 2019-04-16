2019-04-16T08:45:09+03:00
Общество

В Хабаровске 14 школ закончили набор первоклашек

Места закончились в школах 68, 24, 33, 63, 30, 12, 19, 14, 23, в гимназиях 5 и 6, экономической гимназии, политехническом лицее и лицее «Ступени»
Ольга КИВА
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В Хабаровске 14 школ закончили набор первоклашекВ Хабаровске 14 школ закончили набор первоклашекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске закончился набор первоклашек в 14 школах. На сегодняшний день свободных мест нет в школах №68, 24, 33, 63, 30, 12, 19, 14, 23, в гимназиях №5 и 6, экономической гимназии, политехническом лицее и лицее «Ступени».

Как отметили в городском управлении образования, запись в первые классы началась 27 января. С того момента родители уже подали пять тысяч 717 заявлений. Специалисты следят за набором, в ближайшее время будут решать вопрос об открытии дополнительных классов.

Прием документов будет продолжаться до конца июня. Заявления от родителей принимают как в электронном, так и в письменном виде каждую субботу. Время приема с 10 до 15 часов.

Напомним, что заявления от родителей, которые хотят записать детей в школу не по месту регистрации, начнут принимать с 1 июля. При этом мам и пап просят учитывать, что ребенка устроить в желаемое учреждение можно будет только при наличии свободных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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