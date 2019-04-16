2019-04-16T11:15:22+03:00
Происшествия

Склад угля в Хабаровске чуть не сгорел из-за воспламенившихся пиломатериалов

Пожар случился на предприятии в поселке Горького
Ольга КИВА
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Склад угля в Хабаровске чуть не сгорел из-за воспламенившихся пиломатериаловСклад угля в Хабаровске чуть не сгорел из-за воспламенившихся пиломатериаловФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня днем, 16 апреля, пожарные расчеты оперативно отправились на склад пиломатериалов. Здесь на территории предприятия, расположенного в поселке Горького, случилось возгорание досок. Деревянные изделия лежали на открытой площадке.

- При обследовании территории огнеборцы выяснили, что по соседству находится склад угля и огонь может легко добраться и до него. Пожарные расчеты в составе 30 человек и семи единиц техники принялись тушить пламя. Далее сотрудники Госпожнадзора проведут проверку, установят причины случившегося и виновного в происшествии, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителям краевой столицы напоминают, что в экстренных ситуациях вызвать пожарных можно по номерам «01» со стационарных телефонов и «101» с мобильных. Также звонки принимают по единому телефону доверия 8 (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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