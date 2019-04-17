2019-04-17T05:05:36+03:00
Происшествия

Интернет-мошенники ловко обманули любителя икры из Биробиджана

Мужчина заплатил больше 30 тысяч за товар, который не получит никогда
Ольга КИВА
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Интернет-мошенники ловко обманули любителя икры из БиробиджанаИнтернет-мошенники ловко обманули любителя икры из БиробиджанаФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Биробиджана хотел прикупить для себя икры, а в итоге оказался жертвой мошенников. Объявление о продаже деликатеса мужчина увидел на одном из сайтов. Продавец предлагал доставить товар из Приморского края в Хабаровск, где посылку должен был встретить родственник потерпевшего.

- Биробиджанец позвонил по номеру, который был указан в объявлении. Ответила девушка, которая позже прислала видео продукта. Она назвала номер карты и указала паспортные данные якобы продавца. Также неизвестная попросила сообщить данные получателя товара в Хабаровске, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Заявитель, не задумываясь, перевел продавцу 36 тысяч 400 рублей. Девушка указала день доставки товара, однако в оговоренную дату икру не доставили. Потерпевший попытался дозвониться до торговца, но телефон был выключен.

В настоящее время уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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