В Хабаровске пьяный водитель снес забор и дерево возле школы

СЕГОДНЯ 05:51 2019-04-17T06:25:33+03:00

В страшной аварии пострадали и сам автолюбитель, и его пассажир

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Пьяный автолюбитель в Хабаровске устроил жуткую аварию рядом со школой. Происшествие случилось накануне, 16 апреля, на Чернореченском шоссе. Мужчина ехал на машине Isuzu Bighorn в сторону поселка Тополево. На улице Данчука в районе дома №10 водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги, наехал на забор, отделяющий территорию школы, и врезался в дерево.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, в результате происшествия пострадали двое. Первый – это сам водитель, у которого диагностировали ушиб мягких тканей головы, ссадины правой лопаточной области, второй – пассажир. У него медики определили множественные ушибы, ссадины конечностей, ушиб мягких тканей головы.

В отношении водителя составили административные протоколы. Стаж вождения у него больше 20 лет. После аварии автомобиль поместили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU