Бомжей в Комсомольске устроят на работу

СЕГОДНЯ 06:39 2019-04-17T08:32:23+03:00

Для начала люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут трудиться на уборке города

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В Комсомольске-на-Амуре для горожан без определенного места жительства собираются обустроить приют. Помещение для этих целей уже нашли – здание бывшего хирургического отделения онкодиспансера, расположенного на улице Вагонной. Также людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, планируют обеспечить работой.

- Трудоустройство горожан без определенного места жительства обсудили накануне, 16 апреля. Среди возможных вариантов труда для этой категории граждан – это определенные работы по благоустройству и уборке города. Обустройством приюта и трудоустройством людей займется Региональная общественная благотворительная организация «Новое начало», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Во время совещания также нашлись и потенциальные работодатели из числа управляющих и коммунальных предприятий. Они выразили готовность предоставить определенный объем работ для подопечных социального приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU