2019-04-17T08:32:23+03:00
Общество

Бомжей в Комсомольске устроят на работу

Для начала люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут трудиться на уборке города
Ольга КИВА
Поделиться:
Бомжей в Комсомольске устроят на работуБомжей в Комсомольске устроят на работуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре для горожан без определенного места жительства собираются обустроить приют. Помещение для этих целей уже нашли – здание бывшего хирургического отделения онкодиспансера, расположенного на улице Вагонной. Также людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, планируют обеспечить работой.

- Трудоустройство горожан без определенного места жительства обсудили накануне, 16 апреля. Среди возможных вариантов труда для этой категории граждан – это определенные работы по благоустройству и уборке города. Обустройством приюта и трудоустройством людей займется Региональная общественная благотворительная организация «Новое начало», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Во время совещания также нашлись и потенциальные работодатели из числа управляющих и коммунальных предприятий. Они выразили готовность предоставить определенный объем работ для подопечных социального приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студентам ночью в Хабаровске пришлось расстаться с ценными вещами
Комсомольск частично останется без электричества 19 апреля
Новый футбольный манеж появится в Хабаровске
В ЕАО огонь успел уничтожить пристройку и почти добрался до жилого дома
Региональные трассы начали ремонтировать в Хабаровском крае
Хабаровский ТЮЗ переживет масштабную реставрацию
Информацию, угрожающую человеческой жизни, нашли биробиджанские прокуроры в соцсети
Компенсацию за коммуналку пересчитают в Хабаровском крае
В Хабаровском крае стало больше взяточников и мошенников
В Хабаровске пьяный водитель снес забор и дерево возле школы
Плата за горячую воду в Хабаровском крае изменится с 1 мая
Интернет-мошенники ловко обманули любителя икры из Биробиджана
Юные хоккеисты не приехали на тренировку из-за жуткой аварии в Хабаровске
Хабаровск приводят в порядок к майским праздникам
Не захотел платить алименты и стал арестантом отец из Комсомольска
Пропущенная проверка обернулась для газовщиков в Хабаровске штрафом
В пастбище для северных оленей превратится «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 17 апреля 2019 года: днем до +16 градусов, без осадков
Охота на утку и глухаря стартует в Хабаровском крае 27 апреля
На дорогах в Хабаровске обновят дорожную разметку
Склад угля в Хабаровске чуть не сгорел из-за воспламенившихся пиломатериалов