2019-04-17T07:44:09+03:00
Звезды

Хабаровский ТЮЗ переживет масштабную реставрацию

Выделенные на ремонт деньги потратят в том числе на модернизацию большого зрительного зала
Ольга КИВА
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Хабаровский ТЮЗ переживет масштабную реставрацию ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяХабаровский ТЮЗ переживет масштабную реставрацию ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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Хабаровский Театр Юного зрителя собирают отреставрировать, а деньги на эти цели выделит федеральный бюджет. В общей сложности на восстановление собираются потратить около 24 миллионов рублей. Об этом заявила заместитель министра просвещения России Ольга Ярилова на открытии Первого дальневосточного форума женщин в Чите.

- На сегодняшний день специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию, а работы по капитальному ремонту собираются начать в 2021 году. Деньги потратят в том числе на модернизацию большого зрительного зала. Кроме Хабаровского ТЮЗа деньги в рамках нацпроекта «Культура» также получат театры в Якутии и Амурской области, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Напомним, Хабаровский краевой театр юного зрителя – единственный в регионе профессиональный театр для детей и молодежи. Коллектив ТЮЗа активно гастролирует и участвует в фестивальных проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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