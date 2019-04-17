СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-17T08:35:29+03:00

В ЕАО огонь успел уничтожить пристройку и почти добрался до жилого дома Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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Накануне, 16 апреля, пожарные расчеты оперативно отправились в поселок Николаевка. Помощь понадобилась владельцам частного дома. Прибывшие огнеборцы увидели, как полыхает пристройка, а пламя постепенно подбирается к жилому дому. О происшествии сообщили очевидцы.

- Пожарные все силы направили на спасение дома. Огнеборцы в кратчайшее время ликвидировали пожар в деревянной пристройке, тем самым сохранив жильё семье граждан. В происшествии из людей никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На месте происшествия уже отработали сотрудники пожарной инспекции. Специалистам предстоит выяснить причину пожара и виновных в происшествии. Также устанавливают ущерб, причиненный пламенем.

Жителям области напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номерам «01» со стационарного телефона и «101» с мобильного устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU