В ЕАО огонь успел уничтожить пристройку и почти добрался до жилого дома
Накануне, 16 апреля, пожарные расчеты оперативно отправились в поселок Николаевка. Помощь понадобилась владельцам частного дома. Прибывшие огнеборцы увидели, как полыхает пристройка, а пламя постепенно подбирается к жилому дому. О происшествии сообщили очевидцы.
- Пожарные все силы направили на спасение дома. Огнеборцы в кратчайшее время ликвидировали пожар в деревянной пристройке, тем самым сохранив жильё семье граждан. В происшествии из людей никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
На месте происшествия уже отработали сотрудники пожарной инспекции. Специалистам предстоит выяснить причину пожара и виновных в происшествии. Также устанавливают ущерб, причиненный пламенем.
Жителям области напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номерам «01» со стационарного телефона и «101» с мобильного устройства.
ИСТОЧНИК KP.RU