2019-04-17T09:11:52+03:00
Спорт

Новый футбольный манеж появится в Хабаровске

Спортивный объект расположится на улице Павла Морозова
Ольга КИВА
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Новый футбольный манеж появится в ХабаровскеНовый футбольный манеж появится в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске планируют построить крытый футбольный манеж. По предварительной информации спортивный объект расположится на улице Павла Морозова, где сейчас находится футбольный стадион с искусственным газоном «Энергия». По завершении строительства будет сформирован центр развития футбола. Посещать его будут воспитанники спортивных школ.

- Начать строительство планируют в 2020 году, а закончить в 2022 году. На данный момент уже разработали техническое задание, идет подготовка к конкурсу по выбору организации, которая займется проектированием спортивного объекта, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Строительство объекта оценивают в 432,6 миллионов рублей. Деньги будут перечислять из федерального бюджета тремя траншами. Ожидается, что возведение крытого манежа поможет в развитии футбола, станет точкой роста для повышения мастерства воспитанников профессионального клуба «СКА-Хабаровск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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