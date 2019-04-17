2019-04-17T10:54:23+03:00
Общество

В Хабаровском крае изменят условия спонсирования некоммерческих организаций

Новые критерии также будут применяться и к ресурсным центрам
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Хабаровском крае изменят условия спонсирования некоммерческих организацийВ Хабаровском крае изменят условия спонсирования некоммерческих организацийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ежегодно ресурсные центры и социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) получают деньги на свое развитие. Участвуют они в розыгрыше грантов различных уровней – от федеральных до городских. В большинстве своем внимание общественности остается прикованным к единицам из организаций-победителей, а ведь остальные тоже получают деньги. Члены общественного совета при комитете внутренней политики правительства Хабаровского края пришли к выводу, что ситуацию нужно менять.

Деньги победители должны вложить так, чтобы организация смогла содержать себя сама и выполнять свою основную функцию – помощь людям. Кстати, что касается ресурсных центров, то они оказывают поддержку не только физическим лицам, но и организациям.

В чем же проблема? Организации разделились на два типа: одни не делают практически ничего для развития и еле сводят концы с концами, другие захлебываются в задачах, которые возлагаются на них из-за недееспособности коллег.

- На сегодняшний день нет никаких критериев оценки работы ресурсных центров и СО НКО. Получили деньги, а услуг оказывают в десять раз меньше, чем заявляли. Необходимо ввести критерии, по которым центры и организации будут оцениваться. Некоторым, возможно, вообще необходимо приостановить деятельность и заняться чем-нибудь другим, - заявил Андрей Ганин, член Общественного совета Хабаровского края.

Ясно одно: критерии вводить нужно, и они будут. Среди основных - количество средств, привлеченных в регион, и сколько удалось сэкономить бюджетных средств за время работы организаций. В совете отметили, что в 2019 году никаких изменений вводиться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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