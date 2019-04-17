Декретниц в Хабаровском крае бесплатно обучат новой профессии

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-17T12:33:34+03:00

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В Хабаровском крае в этом году планируют обучить новым профессиям женщин, находящихся в декрете. Программа по переподготовке молодых мама действует в регионе уже несколько лет. За это время новые специальности освоили более 450 жительниц края.

- Обучение проводят для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. При подготовке новых специалистов учитывают потребности регионального рынка труда. Сегодня среди наиболее востребованных профессий менеджер по персоналу, специалист по закупкам, бухгалтер, повар, парикмахер, оператор ЭВМ и другие. Обучения молодых мам бесплатное, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Чтобы пройти переподготовку, нужно обратиться в центр занятости населения по месту жительства, написать заявление и предоставить пакет документов. Для женщин, проживающих в отдаленных поселениях, организуется дистанционное обучение через Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU