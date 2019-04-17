Студентам ночью в Хабаровске пришлось расстаться с ценными вещами

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-17T10:52:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Три студента в Хабаровске оказались жертвами ночного грабителя. Неизвестный подошел к компании и завязал разговор на отвлеченные темы. Через несколько минут прохожий стал угрожать, а потом и вовсе пустил в ход кулаки. Парни в итоге отдали, что требовал грабитель, а потом дружно отправились в полицию писать заявление.

- Заявители рассказали, что злоумышленник забрал у них серебряное кольцо, четыре тысячи рублей наличных денег, сотовый телефон и электронную сигарету. В общей сложности ущерб составил 25 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники установили, что к преступлению причастен 18-летний житель Железнодорожного района. Ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал. Сам задержанный объяснил, что был пьян, поэтому и решился на преступление. Похищенное имущество нашли у него при обыске. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU