СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-18T08:37:22+03:00

Больше 60 миллионов рублей потратят в Хабаровском крае на борьбу с бедностью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хабаровском крае собираются пересмотреть условия предоставления социального контракта. Предположительно круг получателей и размер самой выплаты увеличат. Эти меры помогут в борьбе с бедностью в регионе.

Как отметили в пресс-службе правительства края, социальный контракт – это одна из мер поддержки, предусмотренных программой социальной адаптации семьи. Он помогает открыть свое дело, завести личное подсобное хозяйство, получить новую профессию. Кроме того, деньги, полученные по социальному контракту, потратят на ремонт жилья и хозпостроек, на обеспечение посещения детьми школы.

Отметим, что в прошлом году сумма контракта составила более 20 тысяч рублей. На 2019 год на эти цели в краевом бюджете предусмотрено 60,8 миллиона рублей. В регионе собираются изменить критерии нуждаемости для граждан, проживающих в Аяно-Майском и Охотском районах, и установить сумму в размере полуторакратной величины прожиточного минимума на одного нетрудоспособного члена семьи.

Напомним, такая мера поддержки, как социальный контракт, действует в крае с 2012 года. С того времени уже оформили более 21 тысячи социальных контрактов. В основном с многодетными и неполными семьями.

ИСТОЧНИК KP.RU