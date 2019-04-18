В Комсомольске «ямочно» отремонтируют 39 улиц

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-18T09:29:31+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре 15 апреля начался «ямочный» ремонт дорог. Работы развернулись в Центральном и Ленинском округах. По предварительной информации, реконструкцию трасс планируют закончить до 10 июня. В общей сложности в порядок приведут 39 улиц.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, среди объектов улицы Кирова, Дикопольцева, Вокзальная, Пионерская, Станционная, Красногвардейская, Гамарника, Лесная, Химическая, Аллея Труда и Дзержинского. Также ремонтировать будут проспекты Интернациональный, Октябрьский и Мира, Хумминское шоссе. Это только в Центральном районе.

В Ленинском округе под реконструкцию попадут 24 улицы. Среди них улицы Свердлова, Советская, Лазо, Попова, Сусанина, Щорса, Машинная, Орехова, Уральская, Южная, Ленинградская, Радищева, Амурская, Городская, Тепличная, Шиферная и Профсоюзная. Кроме того, в список вошли проспекты Победы, Московский, Копылова, а также дорога на Хальгасо, микрорайон «Старт», Комшоссе, переулок Дворцовый.

ИСТОЧНИК KP.RU