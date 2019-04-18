СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-18T11:41:26+03:00

Чиновница на Камчатке оставила жильцов без крыши, а бюджет без денег Фото: Иван ВИСЛОВ

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На Камчатке под суд отправили чиновницу, которая провернула небольшую аферу с деньгами, выделенными на ремонт крыши. Кровлю нужно было восстановить в одном из многоквартирных домов, однако работы были выполнены только на бумаге.

- Женщина подписал акт, подтвердив тем самым, что ремонт сделан. Подрядчик по условиям соглашения должен был отремонтировать деревянные элементы конструкций крыши, заменить стропильные ноги из брусков, обрешетку, теплоизоляцию кровли, асбоцементные волнистые листы на профилированный настил. По факту, крыша как была в неисправном состоянии, так и осталась, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что подрядчиком была организация, которой руководила родная сестра чиновницы. За невыполненные работы женщина перевела родственнице 236 тысяч рублей. В итоге госслужащую обвинили в превышении должностных полномочий и завели на нее уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU