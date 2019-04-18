2019-04-18T11:41:26+03:00
Происшествия

Чиновница на Камчатке оставила жильцов без крыши, а бюджет без денег

Финансы из казны женщина вывела через фирму своей родственницы
Ольга КИВА
Поделиться:
Чиновница на Камчатке оставила жильцов без крыши, а бюджет без денегЧиновница на Камчатке оставила жильцов без крыши, а бюджет без денегФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

На Камчатке под суд отправили чиновницу, которая провернула небольшую аферу с деньгами, выделенными на ремонт крыши. Кровлю нужно было восстановить в одном из многоквартирных домов, однако работы были выполнены только на бумаге.

- Женщина подписал акт, подтвердив тем самым, что ремонт сделан. Подрядчик по условиям соглашения должен был отремонтировать деревянные элементы конструкций крыши, заменить стропильные ноги из брусков, обрешетку, теплоизоляцию кровли, асбоцементные волнистые листы на профилированный настил. По факту, крыша как была в неисправном состоянии, так и осталась, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что подрядчиком была организация, которой руководила родная сестра чиновницы. За невыполненные работы женщина перевела родственнице 236 тысяч рублей. В итоге госслужащую обвинили в превышении должностных полномочий и завели на нее уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Конструктивной работы потребовал губернатор Хабаровского края
Сельчанин в Хабаровском крае рискнул хранить на даче килограммы наркотиков
Корабелы из Комсомольска тестируют «Остапа Шеремета»
Захламленные территории рядом с железной дорогой очистят в Хабаровске
В Комсомольске «ямочно» отремонтируют 39 улиц
Для учителей в Хабаровском крае устроили тренировку по ЕГЭ
Больше 60 миллионов рублей потратят в Хабаровском крае на борьбу с бедностью
В Комсомольске мопед от кражи не спасло даже противоугонное средство
Пожар в ЕАО мог уничтожить дом вместе с семьей
Торговка краснокнижной рыбой в Хабаровском крае заплатит за жажду наживы
Пассажиры иномарки в Хабаровске пострадали в аварии из-за неудачного маневра
На Камчатке спасли свалившегося со скалы альпиниста
В Хабаровском крае земским врачам собираются заплатить до миллиона рублей
Налетчики в Комсомольске безжалостно распотрошили сейфы офисов микрозаймов
Смертью женщины закончилась авария на Матвеевском шоссе в Хабаровске
Количество больных ВИЧ в ЕАО увеличилось в первом квартале
В Хабаровске около 40 семей ждут сдачи новостройки на улице Алексеевской
Хабаровчанин принудительно отработает после покупки и употребления наркотиков
Землю в заказнике под Хабаровском предложили под кладбище
Погода в Хабаровске на 18 апреля 2019 года: днем до +15 градусов, дождь
Декретниц в Хабаровском крае бесплатно обучат новой профессии
Делец из Хабаровска брал деньги за красивую иллюзию партнерства
Хабаровские школьники споют песни военных лет
В парке «Динамо» в Хабаровске устроят чистку и проведут ревизию насаждений
В Хабаровском крае изменят условия спонсирования некоммерческих организаций
Студентам ночью в Хабаровске пришлось расстаться с ценными вещами
Комсомольск частично останется без электричества 19 апреля