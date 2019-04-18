Сельчанин в Хабаровском крае рискнул хранить на даче килограммы наркотиков

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-18T12:00:35+03:00

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В Хабаровском крае полицейские задержали 25-летнего сельчанина за хранение наркотиков. Запрещенные вещества молодой человек хранил на даче, где при обыске и обнаружили неприятную находку. В общей сложности у парня изъяли более трех килограммов марихуаны.

- Подозреваемый – житель села Уктур. Когда него обнаружили запрещенное вещество, он, как и большинство задержанных за хранение наркотиков, сказал, что собирался употребить каннабис сам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении молодого человека уже возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ растительного происхождения. За это правонарушение максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до 10 лет. На время расследования фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU