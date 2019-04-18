2019-04-18T11:38:38+03:00
Общество

Корабелы из Комсомольска тестируют «Остапа Шеремета»

Испытания судна идут по графику
Ольга КИВА
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Корабелы из Комсомольска тестируют «Остапа Шеремета»Корабелы из Комсомольска тестируют «Остапа Шеремета»Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Амурские корабелы приступили к швартовым испытаниям судна снабжения «Остапа Шеремета». Тестирование началось 15 апреля на сдаточной базе Амурского судостроительного завода во Владивостоке. На сегодняшний день уже закрыли 40 швартовных удостоверений из 173.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, среди выполненных работ отмывка пресной водой трубопроводов систем гидравлики и масляной системы, топливной системы и системы охлаждения. Также запустили механизмы общекорабельных систем и систем главной энергетической установки. На сегодняшний день приняли все виды электропитания на главные распределительные щиты.

Кроме того, сейчас формируют жилые, служебные и бытовые помещения на судне, готовятся к покраске помещений и трюмов судна, монтируют грузовую палубу. Все работы идут по графику. Если недочетов при испытаниях не найдут, то в июле изготовитель и заказчик подпишут акт передачи судна заказчику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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