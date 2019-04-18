2019-04-18T11:36:18+03:00
Общество

Захламленные территории рядом с железной дорогой очистят в Хабаровске

Порядок наведут в преддверии генеральной уборки
Ольга КИВА
Поделиться:
Захламленные территории рядом с железной дорогой зачистят в ХабаровскеЗахламленные территории рядом с железной дорогой зачистят в ХабаровскеФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске пристальное внимание уделили территориям близ железных дорог. Речь идет о полосах отвода. В частности, проверку провели на участке от станции «Амур» в Краснофлотском районе и до станции «Красная речка» в Индустриальном. Комиссия по ходу следования взяла на контроль самые загрязненные территории.

К слову, большая часть нареканий относилась к компаниям, отвечающим за содержание теплотрасс. На некоторых участках трубопровода видно, что нарушена изоляция, висят куски обшивки. Сетедержателям поручили в короткие сроки устранить недочеты.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, полоса отвода стала заметно чище. За уборку этих территорий отвечали железнодорожники и комитеты по управлению районами. Привести в порядок полосы отвода нужно, чтобы гости, приезжающие в краевую столицу на поезде, видели красивый и ухоженный город.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Конструктивной работы потребовал губернатор Хабаровского края
Сельчанин в Хабаровском крае рискнул хранить на даче килограммы наркотиков
Корабелы из Комсомольска тестируют «Остапа Шеремета»
Чиновница на Камчатке оставила жильцов без крыши, а бюджет без денег
В Комсомольске «ямочно» отремонтируют 39 улиц
Для учителей в Хабаровском крае устроили тренировку по ЕГЭ
Больше 60 миллионов рублей потратят в Хабаровском крае на борьбу с бедностью
В Комсомольске мопед от кражи не спасло даже противоугонное средство
Пожар в ЕАО мог уничтожить дом вместе с семьей
Торговка краснокнижной рыбой в Хабаровском крае заплатит за жажду наживы
Пассажиры иномарки в Хабаровске пострадали в аварии из-за неудачного маневра
На Камчатке спасли свалившегося со скалы альпиниста
В Хабаровском крае земским врачам собираются заплатить до миллиона рублей
Налетчики в Комсомольске безжалостно распотрошили сейфы офисов микрозаймов
Смертью женщины закончилась авария на Матвеевском шоссе в Хабаровске
Количество больных ВИЧ в ЕАО увеличилось в первом квартале
В Хабаровске около 40 семей ждут сдачи новостройки на улице Алексеевской
Хабаровчанин принудительно отработает после покупки и употребления наркотиков
Землю в заказнике под Хабаровском предложили под кладбище
Погода в Хабаровске на 18 апреля 2019 года: днем до +15 градусов, дождь
Декретниц в Хабаровском крае бесплатно обучат новой профессии
Делец из Хабаровска брал деньги за красивую иллюзию партнерства
Хабаровские школьники споют песни военных лет
В парке «Динамо» в Хабаровске устроят чистку и проведут ревизию насаждений
В Хабаровском крае изменят условия спонсирования некоммерческих организаций
Студентам ночью в Хабаровске пришлось расстаться с ценными вещами
Комсомольск частично останется без электричества 19 апреля