Захламленные территории рядом с железной дорогой очистят в Хабаровске

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-18T11:36:18+03:00

Захламленные территории рядом с железной дорогой зачистят в Хабаровске Фото: Тимур ХАНОВ

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В Хабаровске пристальное внимание уделили территориям близ железных дорог. Речь идет о полосах отвода. В частности, проверку провели на участке от станции «Амур» в Краснофлотском районе и до станции «Красная речка» в Индустриальном. Комиссия по ходу следования взяла на контроль самые загрязненные территории.

К слову, большая часть нареканий относилась к компаниям, отвечающим за содержание теплотрасс. На некоторых участках трубопровода видно, что нарушена изоляция, висят куски обшивки. Сетедержателям поручили в короткие сроки устранить недочеты.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, полоса отвода стала заметно чище. За уборку этих территорий отвечали железнодорожники и комитеты по управлению районами. Привести в порядок полосы отвода нужно, чтобы гости, приезжающие в краевую столицу на поезде, видели красивый и ухоженный город.

ИСТОЧНИК KP.RU