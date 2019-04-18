Захламленные территории рядом с железной дорогой очистят в Хабаровске
В Хабаровске пристальное внимание уделили территориям близ железных дорог. Речь идет о полосах отвода. В частности, проверку провели на участке от станции «Амур» в Краснофлотском районе и до станции «Красная речка» в Индустриальном. Комиссия по ходу следования взяла на контроль самые загрязненные территории.
К слову, большая часть нареканий относилась к компаниям, отвечающим за содержание теплотрасс. На некоторых участках трубопровода видно, что нарушена изоляция, висят куски обшивки. Сетедержателям поручили в короткие сроки устранить недочеты.
Как отметили в пресс-службе городской администрации, полоса отвода стала заметно чище. За уборку этих территорий отвечали железнодорожники и комитеты по управлению районами. Привести в порядок полосы отвода нужно, чтобы гости, приезжающие в краевую столицу на поезде, видели красивый и ухоженный город.
ИСТОЧНИК KP.RU