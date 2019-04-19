Ошибка на дороге могла стоить жизни водителя в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 02:45 2019-04-19T02:45:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 18 апреля, в Хабаровске на улице Краснореченской в Хабаровске случилась дорожная авария. По предварительной информации, водитель машины Toyota Vitz хотел выполнить разворот, но в итоге спровоцировал аварию. Причиной тому стала ошибка – перед маневром он не перестроился на крайнюю полосу и врезался в попутно двигающийся автомобиль Тоуота Соrоllа.

- В происшествии пострадал только водитель Toyota Vitz. Его доставили в больницу в нейрохирургическое отделение. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, травму груди, перелом ребра и ссадины на руке, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД в Хабаровске.

Известно, что у водителя Toyota Vitz стаж вождения больше двух лет, у водителя Тоуота Соrоllа - почти 10 лет. Первого участника отправили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, второй на момент аварии был трезв, однако в отношении него тоже составили административный протокол за отсутствие автостраховки.

ИСТОЧНИК KP.RU