2019-04-19T02:45:53+03:00
Происшествия

Ошибка на дороге могла стоить жизни водителя в Хабаровском крае

Мужчина хотел развернуться, но не перестроился заранее на крайнюю полосу
Ольга КИВА
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Ошибка на дороге могла стоить жизни водителя в Хабаровском краеОшибка на дороге могла стоить жизни водителя в Хабаровском краеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Накануне, 18 апреля, в Хабаровске на улице Краснореченской в Хабаровске случилась дорожная авария. По предварительной информации, водитель машины Toyota Vitz хотел выполнить разворот, но в итоге спровоцировал аварию. Причиной тому стала ошибка – перед маневром он не перестроился на крайнюю полосу и врезался в попутно двигающийся автомобиль Тоуота Соrоllа.

- В происшествии пострадал только водитель Toyota Vitz. Его доставили в больницу в нейрохирургическое отделение. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, травму груди, перелом ребра и ссадины на руке, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД в Хабаровске.

Известно, что у водителя Toyota Vitz стаж вождения больше двух лет, у водителя Тоуота Соrоllа - почти 10 лет. Первого участника отправили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, второй на момент аварии был трезв, однако в отношении него тоже составили административный протокол за отсутствие автостраховки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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