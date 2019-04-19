Экс-руководителю «Дальспецстроя» с космодрома «Восточный» вынесли приговор в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:35 2019-04-19T03:35:46+03:00

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В Хабаровске прошел суд над бывшим заместителем начальника «Дальспецстроя». Фигуранта обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный». По материалам дела, он причинил государству ущерб на сумму более 800 миллионов рублей.

- Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки о махинациях с деньгами, выделенными Государственной корпорацией «Роскосмос» на строительство водозаборных сооружений космодрома «Восточный». Финансы осужденный освоил путем заключения подрядных договоров с одной из коммерческих организаций. На счета этой компании перевели необоснованно авансовые платежи без банковской гарантии, а сама фирма взятые на себя обязательства не выполнила, - рассказали в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Чтобы возместить причиненный ущерб на имущество и деньги осужденного наложили арест на сумму больше 25 миллионов рублей. Так, под арестом оказались принадлежащие экс-руководителю две квартиры в Реутове Московской области и Хабаровске, четыре нежилых помещения и два машиноместа в краевой столице. По решению суда фигурант проведет за решеткой шесть лет и три года. Меры по возмещению причиненного государству ущерба будут приняты в порядке гражданского судопроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU