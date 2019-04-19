2019-04-19T03:53:53+03:00
Общество

Не сданный вовремя отчет обошелся сахалинскому бизнесмену втридорога

Руководителю компании пришлось платить одновременно и штраф, и исполнительский сбор
Ольга КИВА
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Не сданный вовремя отчет обошелся сахалинскому бизнесмену втридорогаНе сданный вовремя отчет обошелся сахалинскому бизнесмену втридорогаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Сахалине руководитель коммерческой фирмы оказался фигурантом уголовного дела из-за не сданного вовремя отчета. Так, в компании не предоставили сведения индивидуального (персонифицированного) учёта в пенсионный фонд РФ за второй и третий кварталы 2016 года. Чтобы получить данные, контролирующий орган обратился в суд. Служители Фемиды приняли сторону истца.

- Однако исполнять решение суда нарушитель не торопился. Руководителя предупреждали о том, что в отношении него могут завести уголовное дело, но и на эти сообщения бизнесмен не реагировал, - рассказали в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

В конце концов уголовное дело на коммерсанта завели. Только после этого нарушитель начал действовать - он выполнил требования, указанные в решении суда, в полном объеме. Кроме того, его обязали заплатить штраф в сумме 10 тысяч рублей и исполнительский сбор в сумме 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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