2019-04-19T05:28:13+03:00
Экономика

В Хабаровском крае установили новый рекорд по добыче золота

В целом недропользователи пополнили казну в 2018 году своими налогами на шесть миллиардов рублей
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае установили новый рекорд по добыче золотаВ Хабаровском крае установили новый рекорд по добыче золотаФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае подвели итоги работы горнодобывающей промышленности за 2018 год. Результаты оказались довольно позитивными. Так, производство золота увеличилось на семь процентов, в общей сложности количество драгметалла достигло 24,8 тонны. Это новый абсолютный исторический рекорд.

- Хорошие показатели и у компании, которая добывает олово. Объем разработки вырос в полтора раза, а количество добываемого металла достигло полутора тысяч тонн. В казну края в общей сложности поступило за год 6,07 миллиарда рублей за счет налоговых отчислений недропользователей. Это на девять процентов больше, чем в предыдущем сезоне, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в 2018 году удалось ввести в эксплуатацию дополнительные мощности - горно-обогатительный комбинат на месторождении Перевальное в Аяно-Майском районе, на круглогодичный режим работы перешли обогатительные фабрики холдинга в поселке Горный Солнечного района и на Правоурмийском месторождении в Верхнебуреинском районе. В планах недропользователей на 2019 год производство золота в объеме 24,9 тонны, серебра - 56 тонн, платины - 200 килограммов, олова -1,6 тысячи тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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