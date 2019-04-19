2019-04-19T07:11:05+03:00
Общество

В Комсомольске по-новому будут расселять жильцов аварийных домов

В мэрии собираются покупать жилье для переселенцев у застройщиков
Ольга КИВА
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В Комсомольске по-новому будут расселять жильцов аварийных домовВ Комсомольске по-новому будут расселять жильцов аварийных домовФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре жильцов аварийных домов будут расселять в рамках новой краевой программы. Она рассчитана на период до 1 сентября 2025 года. Постановление об утверждении программы в крае подписали в марте этого года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в мэрии собираются покупать жилье для переселенцев у застройщиков в тех домах, которые уже ввели в эксплуатацию. На сегодняшний день в городе 16 многоквартирников признали аварийными. В них живут 182 семьи – 512 человек.

Так, под расселение в Центральном округе попадают дома №№40, 42, 42/2, 44, 46 на улице Пионерской, №18 на улице Комсомольской, №№4, 10/2, 12 на улице Летчиков. Также аварийными признали дом №146 на улице Щорса, №№45, 46, 48/2, 54, 56/2 на улице Квартальной и № 99/2 на улице Ленинградской в Ленинском округе.

К слову, в 2019-2020 годах собираются расселить дома на улицах Пионерская 40, 44, 46 и Квартальная, 46, в 2020-2021 годах - дома на улицах Квартальная, 45, Комсомольская, 18 и Летчиков, 4. В 2023-2024 годах опустеют аварийные дома на улицах Жуковского, 56/2, Квартальная, 48/2, 54, Ленинградская, 99/2, Летчиков, 10/2, 12, Пионерская, 42, 42/2 и Щорса, 146.

ИСТОЧНИК KP.RU

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