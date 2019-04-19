Ученых в Хабаровском крае поддержат грантами

СЕГОДНЯ 06:23 2019-04-19T07:09:45+03:00

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В Хабаровском крае в пятый раз проходит конкурс на предоставление грантов молодым ученым. Заявки от участников принимали в период с 11 марта по 5 апреля.

- Авторы лучших идей смогут получить грант на сумму до 500 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить на реализацию проектов в области научных исследований. К слову, больше всего оформленных идей поступило от ученых из Тихоокеанского государственного университета, Комсомольского-на-Амуре государственного университета и Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Всего подали заявки 150 человек, - рассказал Алексей Сундуков, начальник отдела по взаимодействию с вузами министерства образования и науки края.

В общей сложности среди участников конкурса распределят более шести миллионов рублей. Итоги научного состязания станут известны в мае. За пять лет проведения конкурса грантовую поддержку получили 80 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU