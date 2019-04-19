Ученых в Хабаровском крае поддержат грантами
В Хабаровском крае в пятый раз проходит конкурс на предоставление грантов молодым ученым. Заявки от участников принимали в период с 11 марта по 5 апреля.
- Авторы лучших идей смогут получить грант на сумму до 500 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить на реализацию проектов в области научных исследований. К слову, больше всего оформленных идей поступило от ученых из Тихоокеанского государственного университета, Комсомольского-на-Амуре государственного университета и Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Всего подали заявки 150 человек, - рассказал Алексей Сундуков, начальник отдела по взаимодействию с вузами министерства образования и науки края.
В общей сложности среди участников конкурса распределят более шести миллионов рублей. Итоги научного состязания станут известны в мае. За пять лет проведения конкурса грантовую поддержку получили 80 проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU