2019-04-19T07:08:54+03:00
Общество

В Хабаровске стартует прием заявлений от молодых семей на жилищную субсидию

Документы можно будет подать по субботам и средам
Ольга КИВА
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В Хабаровске стартует прием заявлений от молодых семей на жилищную субсидиюВ Хабаровске стартует прием заявлений от молодых семей на жилищную субсидиюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровске 27 апреля стартует прием заявлений от молодых семей, желающих получить субсидию на покупку строящегося жилья. Прием документов продлится до 1 июня по графику:

- По средам 8, 5, 22 и 29 мая - с 14:00 до 19:00.

- По субботам 27 апреля, 18 и 25 мая, 1 июня - с 10:00 до 14:00.

Место подачи документов: улица Запарина, 76, кабинет 507 (актовый зал)

Как отметили в министерстве строительства края, тем, кто хочет стать участником программы, необходимо подготовить пакет документов. Подробный список опубликован на сайте ведомства. На этом же ресурсе можно скачать бланки заявлений, которые нужно заполнить перед тем, как прийти на прием.

Молодым семьям напоминают, что среди прочих документов должна быть справка, подтверждающая наличие достаточных доходов. Нужная форма указана в опубликованном перечне. Чтобы получить субсидию, участники программы должны предоставить подтверждение доходов на сумму не менее:

- для двух человек (супруг, супруга) - один миллион 692 тысяч 85 рублей;

- для двух человек (родитель, ребенок) – один миллион 571 тысяч 934 рублей;

- для трех человек – два миллиона 21 тысяча 058 рублей;

- для четырех человек – два миллиона 694 тысячи 744 рубля;

- для пяти человек – три миллиона 368 тысячи 430 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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