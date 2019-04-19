Ветеран Великой Отечественной войны в Хабаровске отметила 90-летие

СЕГОДНЯ 07:58 2019-04-19T07:58:00+03:00

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Наталья Григорьевна Эрельт из Хабаровска отметила 17 апреля 90-летие. Она - ветеран Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла. В этот знаменательный день хабаровчанку персонально поздравили от имени Президента Российской Федерации и Губернатора Хабаровского края.

- Родилась Наталья Григорьевна в деревне Забугоровка Бугульминского района Татарской АССР. Там же закончила школу. Потом она переехала во Владивосток, где училась на повара. В Хабаровск Наталья Григорьевна вместе с семьей перебралась в 1969 году. В краевой столице ветеран работала в театре драмы – сначала на разных должностях, а до выхода на пенсию была заведующей костюмерным цехом, - рассказали в краевом министерстве социального развития.

В свой юбилей Наталья Гргорьевна рассказала, что успела объездить с полсотни городов в России вместе со своим мужем-актером. Ее дочь сейчас живет в Ванино и работает врачом, а в краевой столице живут внуки, которые часто навещают бабушку.

ИСТОЧНИК KP.RU