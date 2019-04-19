2019-04-19T08:15:27+03:00
Общество

Стоимость проезда в автобусе от Комсомольска до Хабаровска увеличат в мае

Также изменится цена билетов на проезд из города Юности в другие населенные пункты
Ольга КИВА
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Стоимость проезда в автобусе от Комсомольска до Хабаровска увеличат в маеСтоимость проезда в автобусе от Комсомольска до Хабаровска увеличат в маеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае скорректировали стоимость проезда на междугородних автобусных маршрутах. Речь идет о цене билетов на транспорт, отправляющийся из Комсомольска-на-Амуре в другие населенные пункты. Подорожает проезд на маршрутах №301а, 301в, 301б и 304а «Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск. Также увеличится стоимость проезда на автобусе рейса 310а «Комсомольск-на-Амуре-село Селихино-Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, платить по новому тарифу пассажиры начнут с 17 мая. Так, стоимость билета от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре составит:

- в автобусе общего типа (эконом-классе) для взрослых 850 рублей, для детей 425 рублей;

- в автобусе бизнес-класса для взрослых одну тысячу 180 рублей, для детей 625 руб.

Также подорожает билет на автобусы, следующие по маршруту №205 «Комсомольск-на-Амуре-поселок Ягодный-поселок Черный Мыс». Стоимость проезда из города Юности до поселка Черный Мыс составит для взрослых 424 рубля, а для детей 212 рублей.

Чтобы добраться на автобусе № 283а от Комсомольска-на-Амуре до села Селихино, нужно будет заплатить взрослым 186 рублей, детям 93 рубля. Проезд по маршруту автобуса № 287а «Комсомольск-на-Амуре-село Селихино-поселок Даппы» составит от Комсомольска-на-Амуре до поселка Даппы для взрослых 217 рублей, для детей 108 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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