Стоимость проезда в автобусе от Комсомольска до Хабаровска увеличат в мае
В Хабаровском крае скорректировали стоимость проезда на междугородних автобусных маршрутах. Речь идет о цене билетов на транспорт, отправляющийся из Комсомольска-на-Амуре в другие населенные пункты. Подорожает проезд на маршрутах №301а, 301в, 301б и 304а «Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск. Также увеличится стоимость проезда на автобусе рейса 310а «Комсомольск-на-Амуре-село Селихино-Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, платить по новому тарифу пассажиры начнут с 17 мая. Так, стоимость билета от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре составит:
- в автобусе общего типа (эконом-классе) для взрослых 850 рублей, для детей 425 рублей;
- в автобусе бизнес-класса для взрослых одну тысячу 180 рублей, для детей 625 руб.
Также подорожает билет на автобусы, следующие по маршруту №205 «Комсомольск-на-Амуре-поселок Ягодный-поселок Черный Мыс». Стоимость проезда из города Юности до поселка Черный Мыс составит для взрослых 424 рубля, а для детей 212 рублей.
Чтобы добраться на автобусе № 283а от Комсомольска-на-Амуре до села Селихино, нужно будет заплатить взрослым 186 рублей, детям 93 рубля. Проезд по маршруту автобуса № 287а «Комсомольск-на-Амуре-село Селихино-поселок Даппы» составит от Комсомольска-на-Амуре до поселка Даппы для взрослых 217 рублей, для детей 108 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU