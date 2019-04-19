2019-04-19T08:43:37+03:00
Происшествия

Рецидивист из Приморья наворовал в Хабаровске почти на полтора миллиона рублей

Ранее фигуранта уже судили на его малой родине также за кражи
Ольга КИВА
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Рецидивист из Приморья наворовал в Хабаровске почти на полтора миллиона рублейРецидивист из Приморья наворовал в Хабаровске почти на полтора миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске вынесли приговор вору, который смог обчистить домовладения на общую сумму более одного миллиона 400 тысяч рублей. Жертвами злоумышленника становились хозяева частных домов. В некоторых случаях фигурант забирался в дом с помощью подручных средств, которыми взламывал стеклопакеты. Иногда злодею везло, и он заходил через двери, которые забыли запереть потерпевшие.

- В дома осужденный наведывался исключительно днем, когда не было хозяев. Он промышлял в краевой столице с сентября 2018 до января 2019 года и успел совершить 16 краж. При этом из помещений он забирал исключительно деньги и драгоценности, которые потом продавал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время расследования выяснилось, что 28-летний фигурант – уроженец Приморья. У себя на малой родине он также отличился – заработал срок за аналогичные кражи. В июне 2018 года он вышел из тюрьмы и опять принялся за старое, только на этот раз «работал» в краевой столице. Суд над злоумышленником уже прошел. Согласно приговору бывалый вор проведет в исправительной колонии строгого режима ближайшие пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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