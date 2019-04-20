В ЕАО неизвестные без разрешения обжились в лесу

СЕГОДНЯ 04:38 2019-04-20T04:38:52+03:00

Недалеко от реки обнаружили девять построек бытового и хозяйственного назначения

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На территории Облученского лесничества нашли постройки, которые некто возводил, скорее всего, для проживания. Недалеко от реки проверяющие насчитали девять сооружений бытового и хозяйственного назначения. Кто именно додумался самовольно строить в лесу дома, установить пока не удалось. Зато стало известно, кто демонтирует незаконные сооружения.

- По итогам проверки, пришли к выводу, что постройки возвели на этом месте с нарушением природоохранного, лесного и водного законодательства. Тогда добиваться сноса сооружений пришлось через суд, - прокомментировали в Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Требования истца служители Фемиды удовлетворили в полном объеме. Исполнять решение суда будет непосредственно орган лесного контроля. К работе приступят, когда документ вступит в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU