2019-04-20T04:38:52+03:00
Общество

В ЕАО неизвестные без разрешения обжились в лесу

Недалеко от реки обнаружили девять построек бытового и хозяйственного назначения
Ольга КИВА
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В ЕАО неизвестные без разрешения обжились в лесу ФОТО: Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратураВ ЕАО неизвестные без разрешения обжились в лесу ФОТО: Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура
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На территории Облученского лесничества нашли постройки, которые некто возводил, скорее всего, для проживания. Недалеко от реки проверяющие насчитали девять сооружений бытового и хозяйственного назначения. Кто именно додумался самовольно строить в лесу дома, установить пока не удалось. Зато стало известно, кто демонтирует незаконные сооружения.

- По итогам проверки, пришли к выводу, что постройки возвели на этом месте с нарушением природоохранного, лесного и водного законодательства. Тогда добиваться сноса сооружений пришлось через суд, - прокомментировали в Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Требования истца служители Фемиды удовлетворили в полном объеме. Исполнять решение суда будет непосредственно орган лесного контроля. К работе приступят, когда документ вступит в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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