В ЕАО неизвестные без разрешения обжились в лесу
На территории Облученского лесничества нашли постройки, которые некто возводил, скорее всего, для проживания. Недалеко от реки проверяющие насчитали девять сооружений бытового и хозяйственного назначения. Кто именно додумался самовольно строить в лесу дома, установить пока не удалось. Зато стало известно, кто демонтирует незаконные сооружения.
- По итогам проверки, пришли к выводу, что постройки возвели на этом месте с нарушением природоохранного, лесного и водного законодательства. Тогда добиваться сноса сооружений пришлось через суд, - прокомментировали в Биробиджанской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Требования истца служители Фемиды удовлетворили в полном объеме. Исполнять решение суда будет непосредственно орган лесного контроля. К работе приступят, когда документ вступит в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU