СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-19T11:45:59+03:00

Ремонтировать улицу Выборгскую в Хабаровске будут по ночам Фото: Администрация Хабаровска

В темное время суток поток машин сокращается, дорожники могут спокойно работать

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В краевой столице решили перевести работы по реконструкции улицы Выборгской на ночной режим. Поручение подрядным организациям уже дал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- Закрыть улицу на ремонт, перекрыв движение, невозможно. Здесь расположены торговые объекты и предприятия. Автомобильный поток очень большой, а это мешает дорожникам эффективно работать. Десятки машин толкаются по узкой колее, трудности с передвижением создают строители, которые отсыпают дорожное полотно, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Большегрузам тоже приходится туго – водители вынуждены лавировать между легковыми автомобилями. Чтобы избежать таких проблем, решили перейти на ночной режим работы. Однако предварительно нужно согласовать это действие с жителями частного сектора, узнать, согласны ли они потерпеть шум строительной техники ночью.

Напомним, что реконструкцию дороги проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие сейчас обустраивают земляное полотно, монтируют системы водоотведения, световые опоры. Работы планируют завершить не позднее 20 октября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU