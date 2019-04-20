СЕГОДНЯ 02:39 2019-04-20T02:39:28+03:00

Погода в Хабаровске на 20 апреля 2019 года: днем до +12 градусов Фото: Никанор ШУЛЬЦ

Циклон, что подпортил нам окончание рабочей недели, уходит. И освобождает место для антициклон, что сдвигается с северо-востока Китая

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В нашем регионе ожидается улучшение метеообстановки. Температурный фон нормализуется до нормальных показателе конца апреля. Ветер начнёт придерживаться умеренных скоростей. Осадки будут прекращаться.

В Биробиджане без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +11+13.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +10+12.

В Бикине без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +13+15.

В Советской Гавани и Ванино небольшие осадки. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +4+6.

В Комсомольске-на-Амуре небольшие осадки. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +7+9.

В Чегдомыне небольшие осадки. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем +6+8.

В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +5+7.

В Охотске сильный снег. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем 0+2.

ИСТОЧНИК KP.RU