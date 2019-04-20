2019-04-20T10:20:50+03:00
Происшествия

Вора-карманника с поличным поймали в Хабаровске

Мужчина в утренний час пик обокрал пассажирку автобуса
Мария ИГНАТЬЕВА
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Вора-карманника с поличным поймали в ХабаровскеВора-карманника с поличным поймали в ХабаровскеФото: Александр ГЛУЗ
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Сотрудники полиции задержали в Хабаровске вора-карманника. Взяли преступника-рецидивиста с поличным, почти сразу же после того, как он обворовал пассажирку автобуса.

- 44-летний мужчина во время утреннего часа пик похитил из сумки пассажирки кошелек с деньгами и банковскими картами. Ущерб потерпевшая оценила в три тысячи пятьсот рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

После задержания у него нашли и изъяли похищенное имущество. Ранее мужчина четыре раза привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Интересно, что постоянного жилья и места работы у задержанного нет.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Пока его поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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