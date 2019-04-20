2019-04-20T12:54:02+03:00
Общество

В Хабаровском крае больше 40 человек стали жертвами клещей

Из них 25 – дети до 17 лет
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровском крае больше 40 человек стали жертвами клещейВ Хабаровском крае больше 40 человек стали жертвами клещейФото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае продолжается сезон клещей. Специалисты на данный момент зафиксировали 43 случая присасывания клещей. Из них 25 человек – дети, которым нет 17 лет. Им ввели иммуноглобулин для профилактических целей. К счастью, медики не зафиксировали ни одного случая заболеваний, передающихся клещами.

- В Хабаровске клещи присосались к 36 людям. В Комсомольске-на-Амуре и Вяземском районе – по 2 случая, а в Хабаровском, Бикинском и Верхне Буреинском районах – по 1 случаю, - уточнили пресс-службе в управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Сейчас в регионе идет обработка территорий от клещей. Эти работы выполнены чуть больше, чем на 9% от плана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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