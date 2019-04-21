В Хабаровском крае закрылась последняя ледовая переправа

СЕГОДНЯ 06:07 2019-04-21T06:07:33+03:00

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Ледовых дорог до следующей зимы в Хабаровском крае больше не будет. Последняя официально разрешенная переправа на днях закрылась в Охотском районе.

В региональном МЧС предупреждают – сейчас любой выезд на лед может закончиться трагедией. Как чуть не произошло в Николаевском районе.

Там несколько человек пытались проехать на автомобиле «Нива» по закрытой переправе через реку. Лед не выдержал, и машина ушла под воду, люди, к счастью, успели выпрыгнуть.

- Весенний лед очень опасен. Может создаваться иллюзия того, что он прочен, однако, это не так, - отметил Равиль Латыпов, главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края. – У нас есть печальный опыт начала зимы, когда лед тоже был недостаточно прочен. Несколько человек, в том числе и ребенок, погибли из-за пренебрежения правилами безопасности и выезда на лед там, где это было запрещено. Поэтому настоятельно призываем автолюбителей не рисковать своей жизнью и не выезжать на ледяной покров.

ИСТОЧНИК KP.RU