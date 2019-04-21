2019-04-21T10:26:08+03:00
Общество

В акции «Бессмертный полк» в Хабаровском крае примут участие 120 тысяч человек

Только в Хабаровске на улицы выйдут более 50 тысяч жителей краевого центра
Борис КОКУРИН
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В акции «Бессмертный полк» в Хабаровском крае примут участие 120 тысяч человекВ акции «Бессмертный полк» в Хабаровском крае примут участие 120 тысяч человекФото: Правительство Хабаровского края
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На День Победы в хабаровском крае пройдут более 200 массовых мероприятий, как сообщают в комитете по организации праздника в них будут участвовать около 400 тысяч человек. Программа начнется за день до 9 мая -в краевом музыкальном театре пройдет торжественное собрание для ветеранов.

В День Победы в 10 часов утра на площади Ленина пройдет военный парад, где торжественным маршем пройдут более двух тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, кадетов и юнармейцев В механизированной колонне - 149 единиц техники. В том числе и американский танк «Шерман».

И сразу же после парада Победы на улицы выйдет Бессмертный полк.

- В этом году планируется, что в нем примут участие свыше 50 тыс. человек. В целом по краю ожидается, что во Всероссийской акции примут участие свыше 120 тысяч жителей. Сейчас организаторы проводят подготовку волонтеров Победы из числа студентов. Они, будут сопровождать колонну. - Сообщили в правительстве Хабаровского края.

Шествие завершится у Вечного огня на площади Славы. Завершится день праздничным салютом в десять часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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