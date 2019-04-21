СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-21T12:00:08+03:00

В День Победы в Хабаровске праздничный салют будет произведен сразу с двух площадок Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Стрелять будут одновременно на стадионе имени Ленина и у арены «Ерофей»

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Салют в честь Великой Победы в Хабаровске состоится ровно в десять часов вечера по местному времени. Стрелять будут сразу с двух площадок. Традиционной – на набережной стадиона имени Ленина, и у арены «Ерофей».

- Личный состав внештатных салютных дивизионов, сформированных из лучших военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа, одновременно произведут по 30 залпов холостыми выстрелами, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - Всего планируется задействовать 18 гаубиц Д-30, из них 12 произведут выстрелы на набережной Амура. Также запланировано использовать шесть салютных установок.

Сейчас личный состав подразделения отрабатывает слаженность на специальном полигоне под Хабаровском. Расчетам необходимо стрелять абсолютно синхронно. Задача непростая, но выполнимая, - считают в военном ведомстве.

Помимо этого, 9 мая артиллеристы с применением 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 дадут по три залпа под звуки Гимна Российской Федерации в ходе проведения военного парада.

ИСТОЧНИК KP.RU