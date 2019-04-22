Погода в Хабаровске на 22 апреля 2019 года: днем до +15, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -3 -5. Днем +13 +15.
В Хабаровске без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем +13 +15.
В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -1 +1, днем +16 +18.
В Советской Гавани и Ванино ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью -1 +3. Днем +10 +12. Без осадков.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0 -2. Днем +10 +12.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -5 -7. Днем +8 +10.
В Николаевске-на-Амуре небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем +2 +4.
В Охотске сильный снег, метель. Ветер юго-восточный 17–22 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем -0 -2 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU