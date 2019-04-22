СЕГОДНЯ 03:18 2019-04-22T03:18:08+03:00

Погода в Хабаровске на 22 апреля 2019 года: днем до +15, без осадков Фото: Александра ШОПЕНКО

Почти на всей территории региона без осадков

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -3 -5. Днем +13 +15.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем +13 +15.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -1 +1, днем +16 +18.

В Советской Гавани и Ванино ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью -1 +3. Днем +10 +12. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0 -2. Днем +10 +12.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -5 -7. Днем +8 +10.

В Николаевске-на-Амуре небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем +2 +4.

В Охотске сильный снег, метель. Ветер юго-восточный 17–22 метров в секунду. Ночью -1 -3. Днем -0 -2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU