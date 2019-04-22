2019-04-22T08:41:44+03:00
Спорт

Спортсменки из Хабаровска завоевали региональный Кубок Федерации художественной гимнастики

Вскоре они отправятся в Нижний Новгород, чтобы поучаствовать во Всероссийских соревнованиях
Кристина ГРИН
Поделиться:
Спортсменки из Хабаровска завоевали региональный Кубок Федерации художественной гимнастики. ФОТО: СШ «Олимпия».Спортсменки из Хабаровска завоевали региональный Кубок Федерации художественной гимнастики. ФОТО: СШ «Олимпия».
Изменить размер текста:

Накануне в спортивном комплексе «Олимпия» состоялся Кубок Федерации по художественной гимнастике Хабаровского края. Участие в мероприятии приняли более 100 спортсменов. Гимнасткам предстояло разыграть между собой медали в личном и групповом зачете. Кроме хозяек ковра - хабаровчанок - на Кубок приехали жительницы Комсомольска-на-Амуре. Тем не менее все высшие награды выиграли воспитанницы «Олимпии».

- Кубок краевой Федерации проводится всего второй год, приятно, что собирается много участниц. Конец учебного года, спортсменки уже должны бы устать, а они работают на подъеме. Очень понравилось качество исполнения композиций. Были видны результаты работы, проделанной за год. Неожиданностей не произошло, победили лидеры. Но остальные участницы к ним приближаются, - рассказала Ольга Борзова, директор СШ «Олимпия», президент федерации художественной гимнастики Хабаровского края.

Победившие спортсменки (перворазрядницы и кандидаты в мастера спорта) из Хабаровска поедут в Нижний Новгород, чтобы 1 мая принять участие во Всероссийский соревнованиях. Гимнастки постарше поедут в Кисловодск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Бессмертная эскадрилья» пролетит над Хабаровском в День Победы
Спорткомплекс в селе в Хабаровском крае будет доступен для жителей всего района
Профессиональное образование выйдет на набережную Амура в Хабаровске в Первомай
«Подари тепло» переросло в гуманитарный склад в Хабаровске
На расселение людей из аварийного жилья в Хабаровском крае потратят больше 300 миллионов рублей
Шивелуч на Камчатке выбросил в небо пепел на 5,5 тысячи метров
Пьяный водитель устроил массовую аварию в центре Хабаровска
Комсомольчанка уснула в гостях и лишилась денег с украшениями
Работница цветочного киоска заживо сгорела в Хабаровске
Юнармейцы и курсанты познакомились с бытом солдата в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 22 апреля 2019 года: днем до +15, без осадков
В День Победы в Хабаровске праздничный салют будет произведен сразу с двух площадок