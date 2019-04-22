Спортсменки из Хабаровска завоевали региональный Кубок Федерации художественной гимнастики

СЕГОДНЯ 03:43 2019-04-22T08:41:44+03:00

Вскоре они отправятся в Нижний Новгород, чтобы поучаствовать во Всероссийских соревнованиях

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Накануне в спортивном комплексе «Олимпия» состоялся Кубок Федерации по художественной гимнастике Хабаровского края. Участие в мероприятии приняли более 100 спортсменов. Гимнасткам предстояло разыграть между собой медали в личном и групповом зачете. Кроме хозяек ковра - хабаровчанок - на Кубок приехали жительницы Комсомольска-на-Амуре. Тем не менее все высшие награды выиграли воспитанницы «Олимпии».

- Кубок краевой Федерации проводится всего второй год, приятно, что собирается много участниц. Конец учебного года, спортсменки уже должны бы устать, а они работают на подъеме. Очень понравилось качество исполнения композиций. Были видны результаты работы, проделанной за год. Неожиданностей не произошло, победили лидеры. Но остальные участницы к ним приближаются, - рассказала Ольга Борзова, директор СШ «Олимпия», президент федерации художественной гимнастики Хабаровского края.

Победившие спортсменки (перворазрядницы и кандидаты в мастера спорта) из Хабаровска поедут в Нижний Новгород, чтобы 1 мая принять участие во Всероссийский соревнованиях. Гимнастки постарше поедут в Кисловодск.

ИСТОЧНИК KP.RU