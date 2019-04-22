2019-04-22T04:03:16+03:00
Политика

Юнармейцы и курсанты познакомились с бытом солдата в Хабаровском крае

Парней на один день призвали в армию
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Юнармейцы и курсанты познакомились с бытом солдата в Хабаровском краеЮнармейцы и курсанты познакомились с бытом солдата в Хабаровском краеФото: Алексей МИХАЙЛОВ
Изменить размер текста:

Акция «День призывника» прошла накануне в Восточном военном округе. Парни на один день стали солдатами и познакомились со стрелковым оружием, послушали информацию о предназначении и порядке применения специальных средств и даже пообедали в армейской столовой.

Акция прошла, как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в нескольких частях в разных районах Хабаровского края. Участие в ней принимали юнармейцы, курсанты военно-патриотических объединений, призывники и парни допризывного возраста.

Молодежь, как отмечают в ВВО, попробовала поработать с миноискателями и выполнить упражнения со стрелковым оружием. Также парни изучили устройство винтовки и карабина Мосина, пистолета ТТ, пулемета ДП27. Парни отметили: самым сильным впечатлением стала стрельба свето-шумовыми патронами из легендарного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Бессмертная эскадрилья» пролетит над Хабаровском в День Победы
Спорткомплекс в селе в Хабаровском крае будет доступен для жителей всего района
Профессиональное образование выйдет на набережную Амура в Хабаровске в Первомай
«Подари тепло» переросло в гуманитарный склад в Хабаровске
На расселение людей из аварийного жилья в Хабаровском крае потратят больше 300 миллионов рублей
Шивелуч на Камчатке выбросил в небо пепел на 5,5 тысячи метров
Пьяный водитель устроил массовую аварию в центре Хабаровска
Комсомольчанка уснула в гостях и лишилась денег с украшениями
Работница цветочного киоска заживо сгорела в Хабаровске
Спортсменки из Хабаровска завоевали региональный Кубок Федерации художественной гимнастики
Погода в Хабаровске на 22 апреля 2019 года: днем до +15, без осадков
В День Победы в Хабаровске праздничный салют будет произведен сразу с двух площадок