СЕГОДНЯ 04:03 2019-04-22T04:03:16+03:00

Юнармейцы и курсанты познакомились с бытом солдата в Хабаровском крае Фото: Алексей МИХАЙЛОВ

Парней на один день призвали в армию

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Акция «День призывника» прошла накануне в Восточном военном округе. Парни на один день стали солдатами и познакомились со стрелковым оружием, послушали информацию о предназначении и порядке применения специальных средств и даже пообедали в армейской столовой.

Акция прошла, как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в нескольких частях в разных районах Хабаровского края. Участие в ней принимали юнармейцы, курсанты военно-патриотических объединений, призывники и парни допризывного возраста.

Молодежь, как отмечают в ВВО, попробовала поработать с миноискателями и выполнить упражнения со стрелковым оружием. Также парни изучили устройство винтовки и карабина Мосина, пистолета ТТ, пулемета ДП27. Парни отметили: самым сильным впечатлением стала стрельба свето-шумовыми патронами из легендарного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU