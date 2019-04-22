Юнармейцы и курсанты познакомились с бытом солдата в Хабаровском крае
Акция «День призывника» прошла накануне в Восточном военном округе. Парни на один день стали солдатами и познакомились со стрелковым оружием, послушали информацию о предназначении и порядке применения специальных средств и даже пообедали в армейской столовой.
Акция прошла, как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в нескольких частях в разных районах Хабаровского края. Участие в ней принимали юнармейцы, курсанты военно-патриотических объединений, призывники и парни допризывного возраста.
Молодежь, как отмечают в ВВО, попробовала поработать с миноискателями и выполнить упражнения со стрелковым оружием. Также парни изучили устройство винтовки и карабина Мосина, пистолета ТТ, пулемета ДП27. Парни отметили: самым сильным впечатлением стала стрельба свето-шумовыми патронами из легендарного оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU