Работница цветочного киоска заживо сгорела в Хабаровске
Трагедия случилась в Хабаровске на улице Выборгской. Там рядом с крупным цветочным киоском располагался контейнер, предназначенный для отопления торговой точки. В нем проживали сотрудники киоска - 51-летняя женщина вместе с хабаровчанином. Поздним вечером 21 апреля на пульт поступила информация о том, что металлический контейнер объят огнем. На место незамедлительно направились 10 сотрудников МЧС по Хабаровскому краю, вооружившись тремя единицами техники.
- В результате пожара обгорел пенопластовый утеплитель, от огня пострадали домашние вещи на общей площади 70 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за курения в контейнере. Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи.
- По данному факту проводится проверка, лишь по ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказал «КП»-Хабаровск» Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU