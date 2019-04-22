2019-04-22T08:39:31+03:00
Происшествия

Работница цветочного киоска заживо сгорела в Хабаровске

Площадь пожара составила 70 квадратных метров
Кристина ГРИН
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Работница цветочного киоска заживо сгорела в ХабаровскеРаботница цветочного киоска заживо сгорела в ХабаровскеФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Трагедия случилась в Хабаровске на улице Выборгской. Там рядом с крупным цветочным киоском располагался контейнер, предназначенный для отопления торговой точки. В нем проживали сотрудники киоска - 51-летняя женщина вместе с хабаровчанином. Поздним вечером 21 апреля на пульт поступила информация о том, что металлический контейнер объят огнем. На место незамедлительно направились 10 сотрудников МЧС по Хабаровскому краю, вооружившись тремя единицами техники.

- В результате пожара обгорел пенопластовый утеплитель, от огня пострадали домашние вещи на общей площади 70 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за курения в контейнере. Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи.

- По данному факту проводится проверка, лишь по ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказал «КП»-Хабаровск» Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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