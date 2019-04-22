2019-04-22T08:37:53+03:00
Происшествия

Комсомольчанка уснула в гостях и лишилась денег с украшениями

Ущерб она оценила в 150 тысяч рублей
Мария ИГНАТЬЕВА
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Комсомольчанка уснула в гостях и лишилась денег с украшениямиКомсомольчанка уснула в гостях и лишилась денег с украшениямиФото: Александр ГЛУЗ
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В Комсомольске-на-Амуре к сотрудникам полиции за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала, что у нее украли деньги и золотые украшения. Общий ущерб женщина оценила в 150 тысяч рублей. По подозрению в этом преступлении задержали 42-летнего мужчину.

- Потерпевшая находилась в гостях у злоумышленника. В ходе распития спиртных напитков женщина уснула, чем и воспользовался фигурант. Он похитил со спящей женщины два золотых кулона и девять тысяч рублей из ее дамской сумки. Пропажу имущества потерпевшая обнаружила, когда вернулась к себе домой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина сдал украшения в ломбард. Деньги потратил на личные нужды. Сейчас полицейские пытаются вернуть золото. По данному факту они возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому вручили повестку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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