Шивелуч на Камчатке выбросил в небо пепел на 5,5 тысячи метров
На Камчатке вулканы снова проявляют активность, выбрасывая столбы пепла в воздух. Специалисты отмечают, что в этом году исполины ведут себя «живее» обычного. Несколько месяцев назад Ключевской начал извергаться лавой, но малыми масштабами. Тогда же и Шивелуч начал показывать свой характер — из него тоже вытекала лава. Сегодня МЧС полуострова сообщило, что он выбросил в небо столб пепла высотой 5,5 тысячи метров, при том, что сам он возвышается над землей на 4750 метров.
Выброс произошел сегодня, 22 апреля утром. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 140 километров в сторону Камчатского залива. На пути распространения пепла населенные пункты отсутствуют, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Сейсмологи присвоили вулкану «желтый» код авиационной опасности. Все туристические компании оповещены об опасности, которая может подстерегать туристов в случае походов на вулкан Ключевской. Им настойчиво рекомендовано не водить туристические группы на маршруты, пролегающие поблизости от него.
ИСТОЧНИК KP.RU