Шивелуч на Камчатке выбросил в небо пепел на 5,5 тысячи метров

СЕГОДНЯ 06:40 2019-04-22T08:34:41+03:00

Шивелуч на Камчатке выбросил в небо пепел на 5,5 тысяч метров Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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На Камчатке вулканы снова проявляют активность, выбрасывая столбы пепла в воздух. Специалисты отмечают, что в этом году исполины ведут себя «живее» обычного. Несколько месяцев назад Ключевской начал извергаться лавой, но малыми масштабами. Тогда же и Шивелуч начал показывать свой характер — из него тоже вытекала лава. Сегодня МЧС полуострова сообщило, что он выбросил в небо столб пепла высотой 5,5 тысячи метров, при том, что сам он возвышается над землей на 4750 метров.

Выброс произошел сегодня, 22 апреля утром. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 140 километров в сторону Камчатского залива. На пути распространения пепла населенные пункты отсутствуют, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сейсмологи присвоили вулкану «желтый» код авиационной опасности. Все туристические компании оповещены об опасности, которая может подстерегать туристов в случае походов на вулкан Ключевской. Им настойчиво рекомендовано не водить туристические группы на маршруты, пролегающие поблизости от него.

ИСТОЧНИК KP.RU