2019-04-22T08:33:08+03:00
Общество

На расселение людей из аварийного жилья в Хабаровском крае потратят больше 300 миллионов рублей

На первом этапе это позволит расформировать свыше 150 жилых помещений
Мария ИГНАТЬЕВА
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На расселение людей из аварийного жилья в Хабаровском крае потратят больше 300 миллионов рублейНа расселение людей из аварийного жилья в Хабаровском крае потратят больше 300 миллионов рублейФото: Правительство Хабаровского края
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Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Хабаровского края на выделение средств для переселения граждан из аварийного жилья. В ближайшее время регион получит 262 миллиона рублей. К этой сумме край добавит еще 69 миллионов рублей. Все деньги направят на расселение. На первом этапе это коснется больше 150 жилых помещений.

- В 2019 году предполагается обеспечить новым жильем 407 человек. Переселиться смогут жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина и Советской Гавани. Общая площадь жилья под снос - 6 тысяч квадратных метров, - сообщили в министерстве ЖКХ по краю.

Однако претендовать на новое жилье в этом году смогут лишь те, чьи дома признали аварийными до 1 января 2017 года. А раньше работали по другой программе.

- Власти расселяли аварийный фонд, получивший такой статус до 1 января 2012 года. Благодаря федеральной поддержке с 2011 по 2016 годы в Хабаровском крае удалось ликвидировать 1 тысячу 356 ветхих жилых помещений. Условия проживания смогли улучшить свыше 3 тысяч человек, - уточнили в пресс-службе краевого правительства.

Планируется, что новая программа будет разбита на пять этапов, вплоть до 2024 года. За это время власти рассчитывают расселить 3,6 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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