«Подари тепло» переросло в гуманитарный склад в Хабаровске

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-22T08:59:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске открыли склад гуманитарной помощи нуждающимся. Это новый проект акции «Подари тепло», который организовали активисты. Причем к реализации своей задумки они шли с октября 2018 года. Тогда они впервые провели акцию «От сердца к сердцу».

- Тогда неравнодушные хабаровчане пожертвовали нам несколько тонн вещей. Многое из собранного сразу было передано в удаленные от краевого центра поселки, но все равно у нас оставалось приличное количество и одежды, и обуви. Надо было думать, как все это хранить, чтобы быстро помочь тем, кто обращается за помощью, - вспоминает Константин Ветренко, председатель ХКОО «Милосердие». - Так что все это время склад, можно сказать, уже существовал и даже вел работу, но неофициально, так как не был должным образом оборудован. Необходимы были стеллажи, шкафы, вешалки.

Сейчас помещение оборудовано, как и положено по правилам. Накануне состоялось официальное открытие гуманитарного склада. Он расположился в здании центра «Надежда» по адресу: улица Красноводская, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU