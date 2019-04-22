СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-22T08:16:43+03:00

Профессиональное образование выйдет на набережную Амура в Хабаровске в Первомай Фото: Правительство Хабаровского края

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На набережной Амура 1 мая пройдет традиционная ярмарка-выставка продукции краевых профессиональных образовательных организаций.

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, в мероприятии примут участие 15 техникумов и колледжей из Хабаровска и Вяземского. Они представят продукцию, изготовленную в своих учебно-производственных мастерских, а также расскажут посетителям об особенностях каждой профессии.

- Выставка «Ярмарка профессий» проходит ежегодно и помогает абитуриентам определиться в выборе своего будущего призвания. В этот день они смогут не только получить консультации по выбору будущего учебного направления, но и получить практические навыки. На площадках будут организованы различные мастер-классы, например, по ремонту легковых автомобилей, устранению неполадок персонального компьютера, - сообщили в министерстве образования и науки края.

Здесь же будет работать ярмарка изделий, изготовленных студентами. Гости смогут приобрести инструмент для сада и огорода, мебель, качели, беседки, швейные изделия, выпечку и другие товары по приемлемым ценам.

На площадках краевого детского центра «Созвездие» для участников пройдет семейная эстафета и игра «Путешествие в Мультиленд», «Лазертаг», соревнования по воркауту на тренажерах и творческие мастер-классы по точечной росписи, аквагриму и глиняной игрушке.

Педагоги Краевого центра образования проведут мастер-классы по изобразительному искусству, где участники смогут нарисовать картины и смастерить открытку своими руками.

Ярмарка пройдет 1 мая с 11 до 16 часов на набережной, вход со стороны Амурского бульвара.

ИСТОЧНИК KP.RU