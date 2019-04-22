2019-04-22T08:58:40+03:00
Спорт

Спорткомплекс в селе в Хабаровском крае будет доступен для жителей всего района

Объект начнет работать в начале июня этого года
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Спорткомплекс в селе в Хабаровском крае будет доступен для жителей всего районаСпорткомплекс в селе в Хабаровском крае будет доступен для жителей всего районаФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В селе Переяславка-2 подходит к концу строительство спортивного комплекса, который примыкает к детскому центру «Созвездие». Осталось завершить отделочные работы, и центр готов открыть свои двери для всех жителей района имени Лазо.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в спорткомплексе появятся бассейн, тренажерные и спортивные залы. Строительство объекта обошлось почти в 500 миллионов рублей.

По задумке комплекс предназначался для воспитанников «Созвездия» - в детском центре есть только открытые площадки для занятий спортом. Однако, как отметили в «Белом доме», подход был пересмотрен.

- Других спортивных объектов такого уровня тут просто нет, и мы должны обеспечить доступность комплекса не только для гостей «Созвездия», но и для всех детей района. Возможно, придется вводить дополнительные ставки тренеров, а также решить вопрос с доставкой детей из отдаленных сел. Взрослые также должны пользоваться услугами этого комплекса, цены для них должны быть максимально доступными, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

После сдачи комплекс станет краевой собственностью

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Бессмертная эскадрилья» пролетит над Хабаровском в День Победы
Профессиональное образование выйдет на набережную Амура в Хабаровске в Первомай
«Подари тепло» переросло в гуманитарный склад в Хабаровске
На расселение людей из аварийного жилья в Хабаровском крае потратят больше 300 миллионов рублей
Шивелуч на Камчатке выбросил в небо пепел на 5,5 тысячи метров
Пьяный водитель устроил массовую аварию в центре Хабаровска
Комсомольчанка уснула в гостях и лишилась денег с украшениями
Работница цветочного киоска заживо сгорела в Хабаровске
Юнармейцы и курсанты познакомились с бытом солдата в Хабаровском крае
Спортсменки из Хабаровска завоевали региональный Кубок Федерации художественной гимнастики
Погода в Хабаровске на 22 апреля 2019 года: днем до +15, без осадков
В День Победы в Хабаровске праздничный салют будет произведен сразу с двух площадок