СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-22T08:58:40+03:00

Спорткомплекс в селе в Хабаровском крае будет доступен для жителей всего района Фото: Правительство Хабаровского края

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В селе Переяславка-2 подходит к концу строительство спортивного комплекса, который примыкает к детскому центру «Созвездие». Осталось завершить отделочные работы, и центр готов открыть свои двери для всех жителей района имени Лазо.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в спорткомплексе появятся бассейн, тренажерные и спортивные залы. Строительство объекта обошлось почти в 500 миллионов рублей.

По задумке комплекс предназначался для воспитанников «Созвездия» - в детском центре есть только открытые площадки для занятий спортом. Однако, как отметили в «Белом доме», подход был пересмотрен.

- Других спортивных объектов такого уровня тут просто нет, и мы должны обеспечить доступность комплекса не только для гостей «Созвездия», но и для всех детей района. Возможно, придется вводить дополнительные ставки тренеров, а также решить вопрос с доставкой детей из отдаленных сел. Взрослые также должны пользоваться услугами этого комплекса, цены для них должны быть максимально доступными, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

После сдачи комплекс станет краевой собственностью

ИСТОЧНИК KP.RU