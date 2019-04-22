СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-22T10:19:19+03:00

«Бессмертная эскадрилья» пролетит над Хабаровском в День Победы Фото: Правительство Хабаровского края

Самолеты взмоют в небо сразу же после возложения цветов к Вечному огню

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Над краевой столицей 9 мая пролетят самолеты малой авиации в рамках акции «Бессмертная эскадрилья». Фюзеляжи воздушных судов будут украшены фотографиями летчиков-дальневосточников, которые сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Кстати, в этом году в «Бессмертной эскадрилье» пролетит самолет с фотографиями летчиков-героев, погибших в локальных войнах и конфликтах.

Как сообщает пресс-служба КГБУК «Хабаровский краевой парк имени Н.Н. Муравьёва - Амурского», эскадрилья пролетит вдоль набережной по маршруту: от арены «Ерофей» до Амурского моста.

Фотографии можно приносить по адресу: ул. Дзержинского, 36, кабинет 110. Снимки должны быть распечатаны на самоклеящейся основе в формате А4. Фотографии принимаются до 6 мая.

Уже 7 мая в 12 часов дня фотографии будут размещены на бортах самолетов. Торжественное мероприятие состоится на аэродроме «Калинка». Если вы хотите наклеить снимок на фюзеляж самостоятельно, то организаторы просят сказать об этом заранее. Телефон для связи: 316-311.

ИСТОЧНИК KP.RU