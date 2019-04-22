Житель Комсомольска-на-Амуре выбросил в окно кота, возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-22T09:33:50+03:00

Житель Комсомольска-на-Амуре выбросил в окно кота, против него возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Житель города Юности, будучи пьяным, вышвырнул в окно кота, который его раздражал. Травмированный котик находится на лечении в ветеринарной клинике в Хабаровске.

- В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре поступило сообщение о том, что неизвестный выбросил кота из окна восьмого этажа дома на улице Гагарина. В результате животное получило серьезные травмы. По подозрению в совершении данного преступления участковым уполномоченным полиции задержан 33-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю.

Подозреваемый пояснил, что взял кота и выбросил его в окно, потому что животное его раздражало. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU