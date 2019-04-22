2019-04-22T09:57:41+03:00
Происшествия

Хабаровчанин оставил знакомую без денег и нового автомобиля

Мошенник взял задаток на выкуп машины из Японии и исчез
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
Хабаровчанин оставил знакомую без денег и нового автомобиляХабаровчанин оставил знакомую без денег и нового автомобиляФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Доверчивая жительница краевого центра лишилась 80 тысяч рублей, которые отдала случайному знакомому, чтобы тот пригнал ей авто из-за рубежа. Женщина работала в такси и неоднократно подвозила одного и того же человека - постепенно водитель и пассажир завели знакомство.

- Во время одной из поездок потерпевшая выразила желание сменить свой автомобиль на более новую модель. Пассажир вызвался оказать помощь, пояснив, что во Владивостоке его знакомый занимается поставкой иномарок из-за границы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Для приобретения транспортного средства мужчина попросил предоплату, после получения которой скрылся и перестал выходить на связь.

В итоге полиция поймала подозреваемого в Комсомольске-на-Амуре. Оказалось, что 50-летний мужчина был ранее судим за подобные преступления. В отношении мошенника возбудили уголовное дело, по которому максимальное наказание - пять лет лишения свободы.

Расследование уголовного дело продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае больше 70 тысяч человек вышли на субботник
Первый бассейн-трансформер создадут в Хабаровске на месте бывшего цеха
«Амурские волны 2019» в Хабаровске: где купить билеты на концерты фестиваля
Житель Комсомольска-на-Амуре выбросил в окно кота, возбуждено уголовное дело
«Бессмертная эскадрилья» пролетит над Хабаровском в День Победы
Спорткомплекс в селе в Хабаровском крае будет доступен для жителей всего района
Профессиональное образование выйдет на набережную Амура в Хабаровске в Первомай
«Подари тепло» переросло в гуманитарный склад в Хабаровске
На расселение людей из аварийного жилья в Хабаровском крае потратят больше 300 миллионов рублей
Шивелуч на Камчатке выбросил в небо пепел на 5,5 тысячи метров
Пьяный водитель устроил массовую аварию в центре Хабаровска
Комсомольчанка уснула в гостях и лишилась денег с украшениями
Работница цветочного киоска заживо сгорела в Хабаровске
Юнармейцы и курсанты познакомились с бытом солдата в Хабаровском крае
Спортсменки из Хабаровска завоевали региональный Кубок Федерации художественной гимнастики
Погода в Хабаровске на 22 апреля 2019 года: днем до +15, без осадков
В День Победы в Хабаровске праздничный салют будет произведен сразу с двух площадок