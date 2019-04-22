Хабаровчанин оставил знакомую без денег и нового автомобиля

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-22T09:57:41+03:00

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Доверчивая жительница краевого центра лишилась 80 тысяч рублей, которые отдала случайному знакомому, чтобы тот пригнал ей авто из-за рубежа. Женщина работала в такси и неоднократно подвозила одного и того же человека - постепенно водитель и пассажир завели знакомство.

- Во время одной из поездок потерпевшая выразила желание сменить свой автомобиль на более новую модель. Пассажир вызвался оказать помощь, пояснив, что во Владивостоке его знакомый занимается поставкой иномарок из-за границы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Для приобретения транспортного средства мужчина попросил предоплату, после получения которой скрылся и перестал выходить на связь.

В итоге полиция поймала подозреваемого в Комсомольске-на-Амуре. Оказалось, что 50-летний мужчина был ранее судим за подобные преступления. В отношении мошенника возбудили уголовное дело, по которому максимальное наказание - пять лет лишения свободы.

Расследование уголовного дело продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU