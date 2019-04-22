2019-04-22T11:13:07+03:00
Общество

Первый бассейн-трансформер создадут в Хабаровске на месте бывшего цеха

Виктор ОРАТАЙ
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Первый бассейн-трансформер создадут в Хабаровске на месте бывшего цехаПервый бассейн-трансформер создадут в Хабаровске на месте бывшего цехаФото: Администрация Хабаровска
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В бывшем производственном цеху на улице Машинистов в Хабаровске появится первый 50-метровый бассейн-трансформер.

На площади в четыре тысячи квадратных метров в ближайшее время планируется начать строительные работы. Здесь предстоит смонтировать чашу для самого большого в городе бассейна, обустроить раздевалки, детские оздоровительные зоны с водными аттракционами, а также многофункциональную спортивную площадку и спортзал для силовых единоборств.

Чашу бассейна, по словам проектировщиков, за счет специальной перегородки можно разделить на две части и одновременно проводить занятия для детей и взрослых.

- В Хабаровске не хватает бассейнов, а действующие расписаны по часам. Если задуманное удастся реализовать, то город сможет принимать спортсменов со всего Дальнего Востока. А чтобы проект не остался только на бумаге, будем помогать инвестору его воплощать,- заявил мэр города Сергей Кравчук в ходе осмотра будущей стройплощадки.

По словам инвестора, открыть бассейн планируется в мае 2021 года.

Как сообщили в городском управлении физкультуры и спорта, в Хабаровске сейчас прорабатывается вопрос строительства еще одного 50-метрового бассейна в переулке Черепичном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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