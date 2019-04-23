2019-04-23T05:52:14+03:00
Общество

Свой парк «Патриот» появится в Комсомольске-на-Амуре уже в феврале этого года

Разместится он на территории городского парка имени Гагарина, работы по обустройству площадки уже начались
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Свой парк «Патриот» появится в Комсомольске-на-Амуре уже в феврале этого годаСвой парк «Патриот» появится в Комсомольске-на-Амуре уже в феврале этого годаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

Парк «Патриот» в городе Юности создается по инициативе Министерства обороны, а значит, во всех работах по его обустройству военные будут принимать самое непосредственное участие. Например, предоставят экспонаты для постоянной выставки военной техники.

- На территории будущего военно-патриотического парка планируется разметить площадку, на которой будет установлена военная техника, места для поведения игр «Зарница», военно-спортивных состязаний и тренировок курсантов военно-патриотических клубов, - сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре. - Также здесь будут созданы Аллея воинской славы, имитация партизанской деревни и многое другое.

Шефом комсомольского «Патриота» стал авиационный завод – именно поэтому он размещается на территории парка имени Гагарина. Как заверили в администрации, ландшафт городской зоны отдыха не изменится.

При обустройстве «Патриота» будут срублены только старые и аварийные деревья – их уже отметили сотрудники городского отдела экологии. Новый военно-патриотический парк откроется уже в феврале этого года, ко Дню Авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске начался ремонт остановок общественного транспорта
Военные экологи отправятся на очистку острова Большой Шантар в Хабаровском крае
В Хабаровске появится еще один храм
Погода в Хабаровске на 23 апреля 2019 года: днем до +12 градусов, дождь
В Хабаровском крае больше 70 тысяч человек вышли на субботник
Первый бассейн-трансформер создадут в Хабаровске на месте бывшего цеха
«Амурские волны 2019» в Хабаровске: где купить билеты на концерты фестиваля
Хабаровчанин оставил знакомую без денег и нового автомобиля
Житель Комсомольска-на-Амуре выбросил в окно кота, возбуждено уголовное дело
«Бессмертная эскадрилья» пролетит над Хабаровском в День Победы
Спорткомплекс в селе в Хабаровском крае будет доступен для жителей всего района
Профессиональное образование выйдет на набережную Амура в Хабаровске в Первомай
«Подари тепло» переросло в гуманитарный склад в Хабаровске
На расселение людей из аварийного жилья в Хабаровском крае потратят больше 300 миллионов рублей
Шивелуч на Камчатке выбросил в небо пепел на 5,5 тысячи метров
Пьяный водитель устроил массовую аварию в центре Хабаровска
Комсомольчанка уснула в гостях и лишилась денег с украшениями
Работница цветочного киоска заживо сгорела в Хабаровске
Юнармейцы и курсанты познакомились с бытом солдата в Хабаровском крае
Спортсменки из Хабаровска завоевали региональный Кубок Федерации художественной гимнастики
Погода в Хабаровске на 22 апреля 2019 года: днем до +15, без осадков
В День Победы в Хабаровске праздничный салют будет произведен сразу с двух площадок