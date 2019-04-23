СЕГОДНЯ 03:02 2019-04-23T05:52:14+03:00

Свой парк «Патриот» появится в Комсомольске-на-Амуре уже в феврале этого года Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Разместится он на территории городского парка имени Гагарина, работы по обустройству площадки уже начались

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Парк «Патриот» в городе Юности создается по инициативе Министерства обороны, а значит, во всех работах по его обустройству военные будут принимать самое непосредственное участие. Например, предоставят экспонаты для постоянной выставки военной техники.

- На территории будущего военно-патриотического парка планируется разметить площадку, на которой будет установлена военная техника, места для поведения игр «Зарница», военно-спортивных состязаний и тренировок курсантов военно-патриотических клубов, - сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре. - Также здесь будут созданы Аллея воинской славы, имитация партизанской деревни и многое другое.

Шефом комсомольского «Патриота» стал авиационный завод – именно поэтому он размещается на территории парка имени Гагарина. Как заверили в администрации, ландшафт городской зоны отдыха не изменится.

При обустройстве «Патриота» будут срублены только старые и аварийные деревья – их уже отметили сотрудники городского отдела экологии. Новый военно-патриотический парк откроется уже в феврале этого года, ко Дню Авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU